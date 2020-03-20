РИАМО - 20 мар. За первые месяцы этого года специалисты управления контроля за использованием имущества министерства имущественных отношений Московской области проверили пять комплексов, закрепленных за учреждениями здравоохранения и соцзащиты Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы пресс-службы Минмособлимущества.

«Проверку прошли три учреждения здравоохранения и социальной защиты городского округа Домодедово - Домодедовская ЦГБ, Домодедовский КВД и Домодедовский ЦЗН, в которых осмотрены 14 объектов капитального строительства площадью 26 тысяч квадратных метра и 3,5 тысячи квадратных метров земли под объектами»,- отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Кроме того, специалисты проверили районные больницы в Сергиевом Посаде и Подольске, которые насчитывают 107 объектов капитального строительства площадью 121 тысяча квадратных метров и 20 гектаров земли.

По выявленным в результате проверки нарушениям выданы предписания об устранении.

Министр пояснила, что в первую очередь проверяют учреждения, которые до этого долго не проверяли, а также те, которые значительно удалены друг от друга. Эти мероприятия нужны для того, чтобы выявить неиспользуемое или неэффективно используемое имущество и обеспечить его сохранность .

До конца года планируется проверить 113 имущественных комплексов, закрепленных за учреждениями здравоохранения, образования, социальной сферы, спорта, строительства и ЖКХ.