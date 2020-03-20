РИАМО - 20 мар. Германо-швейцарская группа WOLFFKRAN открыла производство на заводе в городском округе Луховицы и в настоящее время развивает свою деятельность, планируя осуществить локализацию производства и выйти на российский рынок с башенными кранами WOLFF, говорится в сообщении пресс-службы Мининвеста Московской области.

В данный момент на заводе в Московской области производятся отдельные узлы и компоненты кранов, которые экспортируются в Германию на завод компании, который осуществляет выпуск комплектных кранов.

«В площадку в Луховицах вложили примерно 600 миллионов рублей, у компании большие инвестиционные планы, она продолжает закупать оборудование. Здесь существует более 30 рабочих мест, но в перспективе с выходом на полную мощность планируется значительно увеличить их число», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Корпорация развития Московской области оказывала WOLLFFKRAN содействие в ходе поиска площадки и продолжает консультировать компанию по мерам поддержки.