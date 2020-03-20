РИАМО - 20 мар. Если люди без симптомов коронавирусной инфекции будут массово сдавать тесты на Covid-2019, то это отвлечет врачей от помощи реальным больным, сообщает kp.ru.

На фоне угрозы распространения коронавируса на специальную горячую линию в Москве поступают сотни звонков. Люди, не имеющие никаких симптомов инфекционных заболеваний, интересуются, где можно сдать анализы на коронавирус.

«Когда человек, не имеющий клинических симптомов, хочет сдать анализ - это паранойя», -считает главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, повальная сдача тестов приведет к тому, что врачи отвлекутся от реальных пациентов, которым нужна помощь.

«Массовая сдача теста на коронавирус была бы не только бессмысленной, но и вредной. Вспомните историю с массовым онкологическим скринингом: сотни ложнопозитивных диагнозов, на которые отвлекаются врачи. При этом упускается драгоценное время, за которое людям с реальной болезнью можно было бы помочь», - отметил Проценко.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в мире насчитывается более 260 тысяч заболевших.

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