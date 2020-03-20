РИАМО - 20 мар. На подмосковном складе временного хранения в Раменском городском округе ООО «Мультимодальные транспортные системы» 11 марта 2020 года приостановили оформление насекомых – энтамофагов в стадии яйца и корма для них, вес поставки составил 14 килограмм, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«При проведении ветеринарного пограничного контроля специалисты установили, что представленный ветеринарный сертификат не соответствует форме ветеринарного сертификата, согласованного ЕАЭС с отдельной страной-членом ЕС (Испания) «на ввоз из Испании насекомых-энтамофагов для биологической борьбы на таможенную территорию Евразийского экономического союза», – говорится в сообщении.

Вместо логотипа Испании на представленном ветеринарном сертификате был размещен знак Европейского союза (EU). Груз оформили после того, как посольство Испании предоставило дополнительную информацию.