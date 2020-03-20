РИАМО - 20 мар. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин дал поручение ввести каникулы по уплате налогов и страховых взносов в сферах спорта, культуры, искусства и кинематографии, передает Газета.ru.

«Как указано в соответствующем поручении премьера, речь идет о налогах и страховых взносах, которые нужно оплатить до 1 мая 2020 года», - говорится в сообщении.

Принятие таких мер связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции и общей валотильностью на мировом рынке.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в мире насчитывается более 260 тысяч заболевших.

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