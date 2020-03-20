РИАМО - 20 мар. На грузовом терминале ООО «Внуково-Карго» во время прохождения фитосанитарного контрольного поста задержали партию тимьяна свежего, при досмотре груза в нем обнаружили карантинный для Российской Федерации объект – табачную белокрылку, партию продукта уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтвердилось в результате лабораторной экспертизы, которую провели сотрудники федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», – отмечается в сообщении.

Зараженную партию тимьяна свежего уничтожили в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Табачная белокрылка является опасным вредителем для более чем 200 видов растений. Особо вредными считаются личинки. При массовом размножении вредителя листья засыхают и опадают.