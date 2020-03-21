РИАМО - 21 мар. Спрос на товары первой необходимости в международной сети магазинов низких фиксированных цен Fix Price резко вырос за последнюю неделю на фоне угрозы распространения коронавируса и связанных с этим ограничений, говорится в сообщении пресс-службы Fix Price.

Сильнее всего выросли продажи средств гигиены, продуктов с долгим сроком хранения и детских игрушек. Объемы продаж товаров первой необходимости выросли в восемь раз.

«В рамках эпидемиологической ситуации в стране заметно повысилась потребность покупателей в магазинах с широким ассортиментом товаров рядом с домом. Fix Price играет социально значимую роль в данный период времени, так как обладает необходимым перечнем востребованных товаров», - говорится в сообщении.

За последнюю неделю увеличился рост продаж в категориях:

- средства гигиены – в среднем на 30%, по некоторым позициям в 10 раз;

- продукты питания – в среднем на 20%, по некоторым позициям в три раза;

- бытовая химия – в среднем на 30%, по некоторым позициям в пять раз.

Товары в Fix Price можно купить по фиксированной стоимости. При этом в компании сохраняют низкие цены, несмотря на экономическую напряженность.