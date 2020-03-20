РИАМО - 20 мар. Движение на Некрасовской линии московского метро приостановили до утра 24 марта из-за подключения к действующей инфраструктуре шести новых станций, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Некрасовская линия (от станции «Некрасовка» до станции «Косино») закрыта до 05:30 24 марта. Работают бесплатные компенсационные автобусы КМ», - говорится в сообщении.

Компенсационные автобусы курсируют от станции «Некрасовка» до станции «Выхино».

В январе текущего года прошел технический пуск второго участка «розовой» линии метро. Пассажирское движение по нему планируется запустить в конце марта.