РИАМО - 20 мар. Движение на Некрасовской линии московского метро приостановили до утра 24 марта из-за подключения к действующей инфраструктуре шести новых станций, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.
«Некрасовская линия (от станции «Некрасовка» до станции «Косино») закрыта до 05:30 24 марта. Работают бесплатные компенсационные автобусы КМ», - говорится в сообщении.
Компенсационные автобусы курсируют от станции «Некрасовка» до станции «Выхино».
В январе текущего года прошел технический пуск второго участка «розовой» линии метро. Пассажирское движение по нему планируется запустить в конце марта.
Некрасовская линия (от станции «Некрасовка» до станции «Косино») закрыта до 5:30 24 марта. Работают бесплатные компенсационные автобусы КМ. Подробнее: https://t.co/Sb5ewqPcrb pic.twitter.com/bwxnarGU2f— Московское метро (@MetroOperativno) March 20, 2020
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