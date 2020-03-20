РИАМО - 20 мар. «Мособлгаз» провел комплексное обследование газового оборудования для 250 многодетных семей из новой Москвы и Московской области, работы выполнили в рамках акции «Мособлгаз - тепло большой семьи», которая началась месяц назад, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлгаз».

По условиям акции, семьям, в которых есть трое или четверо детей, предприятие предоставляет льготы на техническое обслуживание газового оборудования. Семьям с пятью и более детьми газовое оборудование обследуют и заменяют на новое безвозмездно.

«Исправность газового оборудования обеспечивает безопасность жителей. Мы понимаем, что у многодетных семей хватает забот, и специально для них проводим акцию: для участия достаточно подать заявку, остальные заботы по этому вопросу возьмет на себя предприятие», – рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Принять участие в акции можно, если подать заявку по телефону горячей линии: 8 (800) 200-24-09. Также заявку можно оформить в районно-эксплуатационной службе филиала «Мособлгаза» или заполнить анкету на сайте.

Участвовать в акции могут многодетные семьи с тремя и более детьми. Обязательное условие: наличие постоянной регистрации по месту жительства на территории Московской области или Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.

Мособлгаз продолжает прием заявок, но их исполнение будет осуществляться после снятия введенных мер против распространения коронавирусной инфекции на территории Подмосковья.

Акция «Мособлгаз – тепло большой семьи» стартовала месяц назад и продлится до конца 2020 года.