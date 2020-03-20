РИАМО - 20 мар. Сотрудникам Госжилинспекции Московской области выдали маски и антисептики, также в начале рабочего для всем измеряют температуру, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Весь коллектив Госжилинспекции Московской области в полном объеме выполняет требования постановления губернатора о введении режима повышенной готовности и распоряжений федеральных органов государственной власти», – сказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

В помещениях ведомства проводится дезинфекция рабочих поверхностей и воздуха.

Госжилинспекция создала оперативный штаб для проверки соблюдения управляющими компаниями правил дезинфекции подъездов в многоквартирных домах, контроль ведется совместно с ассоциацией председателей советов МКД и органами местного самоуправления. Отделения ассоциации собирают информацию о домах, где дезинфекция не проводится или проводится плохо, и направляют ее в территориальные отделы инспекции. Сотрудники ведомства воздействуют на управляющие компании, чтобы они выполнили свои обязательства.

С 23 марта Госжилинспекия внедряет приложение ЕГИС ОКНД для отслеживания дезинфекции общественных мест, после завершения дезинфицирующих работ сотрудники управляющих организаций будут загружать фотоотчет.

В связи с введением режима повышенной готовности надзорное ведомство ограничило посещение гражданами центрального офиса, поэтому свои обращения жители Подмосковья могут направить либо «Почтой России», либо через портал ГИС ЖКХ. Также можно положить обращения в ящик для приема корреспонденции по адресу: город Москва, улица Кулакова, дом №20, корпус 1, технопарк «Орбита-2», корпус «Бета».

Вспышка Covid-2019 началась в китайском города Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру. На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 263 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 11 тысяч заболевших, выздоровели более 87 тысяч пациентов.

В России зафиксировано 253 случая заражения, 12 пациентов выздоровели.

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