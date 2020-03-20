РИАМО - 20 мар. Инспекторы экологического надзора приняли четыре постановления об административном наказании в отношении ООО «АЦ-Юг», компанию уличили в нескольких серьезных нарушениях природоохранного законодательства и оштрафовали, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования.

Данная фирма управляет складским комплексом в селе Павловская слобода городского округа Истра.

«В ходе проверки сотрудники инспекции установили, что у предприятия имеются несколько объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе локальные очистные сооружения, с которых сточные воды сбрасываются в реку Беляну», – говорится в сообщении.

Инспекторы выявили, что компания не подала заявку на внесение в реестр объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. В комплексе не велся учет объемов сброса сточных вод, что является нарушением Водного кодекса РФ.

По итогам расследования на компанию и ее генерального директора наложили штрафы на общую сумму 145 тысяч рублей. Устранение нарушений находится под контролем Минэкологии.