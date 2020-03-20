РИАМО - 20 мар. Женщину, пострадавшую в дорожно-транспортном происшествии в городском округе Ступино, освободили пожарные 281-й части, говорится в сообщении ГКУ Московской области «Мособлпожспас».

«19 марта на автомобильной дороге в районе деревни Псарево городского округа Ступино водитель легкового автомобиля Kia Rio не справился с управлением. После касательного столкновения с автомобилем Scania выехал на встречную полосу движения, где произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем Honda Civic. Потребовалась помощь спасателей», – говорится в сообщении.

Как отметил начальник караула Сергей Кудрявцев, в результате ДТП были повреждены три транспортных средства и пострадали два человека, которых с травмами различной тяжести доставили в Ступинскую клиническую больницу.

«В первую очередь мы организовали зону оцепления, затем отключили аккумуляторные батареи автомобилей для предотвращения возможного загорания топлива и приступили к вызволению пострадавших. В одной из поврежденных машин была зажата женщина. После спасательных работ пострадавшую передали медицинским работникам скорой помощи», – уточнил Кудрявцев.

«Мособлпожспас» напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения.