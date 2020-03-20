РИАМО - 20 мар. Жителям Подмосковья, которые контактировали с зараженными коронавирусом или вернулись из неблагополучных по коронавирусу стран, напомнили о необходимости соблюдения режима самоизоляции в течение 14 дней, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

Коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, а также контактным путем, поэтому во время карантина ни по каким причинам нельзя выходить из дома. Контакты с членами семьи необходимо исключить, желательно находиться в отдельной комнате. У самоизолированного должна быть личная посуда и средства гигиены, а также средства индивидуальной защиты.

«Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции — времени, когда болезнь может проявить первые симптомы. Во время карантина нужно обязательно мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками, регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку», - говорится в сообщении.

За всеми, кто находится на карантине, медики ведут наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. При нарушении режима самоизоляции человека поместят в инфекционный стационар.

На десятые сутки карантина врачи производят отбор материала для исследования на коронавирус (мазок из носа или ротоглотки). Если результат отрицательный, то карантин на дому завершается.

Если появились симптомы коронавирусной инфекции, необходимо сразу же сообщить об этом в поликлинику.

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