РИАМО - 24 мар. Во Всемирный день воды Московский нефтеперерабатывающий завод рассказал об эффективности работы биологических очистных сооружений «Биосфера», которые позволили предприятию более чем в 1,7 раза сократить потребление воды для процессов переработки нефти в 2019 году. Всемирный день водных ресурсов отмечается ежегодно 22 марта. Этот День призван привлечь внимание к важности сохранения пресноводных ресурсов и предоставляет возможность подробнее узнать о природоохранных проектах.

Благодаря работе «Биосферы» Московский НПЗ за два года сократил потребление речной воды более чем в пять раз и обеспечил экономию 4 миллионов кубометров, что равно половине Химкинского водохранилища.

«Технологии комплекса гарантируют очистку сточных вод до 99,9% и дают возможность их повторного использования в производстве», - отмечается в сообщении пресс-службы МНПЗ.

Свыше 80% используемой предприятием воды возвращено в повторный производственный цикл, оставшаяся часть очищенной воды направляется на Курьяновские сооружения «Мосводоканала». С 2017 года объем сточных вод и нагрузка на очистные сооружения «Мосводоканала» снизилась более чем в три раза.

В процессе очистки участвуют микроорганизмы, выращенные на Люберецких очистных сооружениях «Мосводоканала», они способны поглощать и перерабатывать остатки нефтепродуктов.

Московский НПЗ очищает абсолютно всю воду, включая дождевые потоки. Инвестиции в «Биосферу» составили 9 миллиардов рублей.

«Сегодня можно уверенно сказать, что использование микроорганизмов для очистки воды — это успешный опыт, который стал возможным благодаря сотрудничеству с «Мосводоканалом». Московский НПЗ как важная часть городского хозяйства разделяет принципы экологичного производства и планомерного снижения воздействия на окружающую среду. Комплекс «Биосфера» — яркий пример такого подхода, результаты которого служат ориентиром для предприятий различных отраслей из России и СНГ», — отметил руководитель программы экологической модернизации МНПЗ Юрий Ерохин.