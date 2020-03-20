РИАМО - 20 мар. Инспекторы эконадзора провели рейд в Долгопрудном, в ходе которого подтвердился повторный факт несанкционированного размещения отходов на арендованном земельном участке, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее мусор складировался на участке в микрорайоне Шереметьевский, который был арендован для строительства складского комплекса. Тогда нарушитель был оштрафован и получил предписание ликвидировать нелегальную свалку.

«В ходе проверки исполнения предписания выяснилось, что нарушения продолжаются: на участок по-прежнему завозят отходы и проводят планировку с помощью спецтехники», – говорится в сообщении.

Минэкологии возбудило новое дело об административном правонарушении. В ходе него рассчитают ущерб, нанесенный почвам. Виновник возместит его наряду с выплатой крупного штрафа. Также материалы расследования направят в правоохранительные органы с ходатайством о возбуждении уголовного дела.