РИАМО - 20 мар. По приказу генерального директора «Мособлэнерго» создало штаб по профилактике коронавируса, в который вошли 10 филиалов компании, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлэнерго».

Решение о создании штаба принято на основании письма Роспотребнадзора и постановления губернатора Московской области.

«В задачи штаба входят контроль над ситуацией в компании и координация работы всех подразделений», - говорится в сообщении.

«Мособлэнерго» в целях предотвращения распространения коронавируса уже прекратил работу центров по обслуживанию клиентов и перевел на удаленную работу часть административного персонала.

Вспышка Covid-2019 началась в китайском города Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру. На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 255 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 10 тысяч заболевших, выздоровели более 87 тысяч пациентов.

В России зафиксировано 253 случая заражения, 12 пациентов выздоровели.

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