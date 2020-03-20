РИАМО - 20 мар. Инспекторы эконадзора завершили проведение административных расследований по трем фактам нарушений природоохранного законодательства в Богородском городском округе, нарушителей оштрафовали на 104 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе проверки деятельности ООО «Еврометалл» в Ногинске зафиксировали факты нарушения правил обращения с отходами. Работники компании, которая специализируется на переработке металлолома, сваливали на производственную площадку утильные автопокрышки на открытый грунт без навеса и системы ливнестоков, здесь же имелись признаки сжигания отходов», – говорится в сообщении.

В рабочем поселке имени Воровского двое собственников земельных участков в садовом некоммерческом товариществе «Титан» провели к ним дорогу, незаконно отсыпав ее строительными отходами и порубочными остатками.

По данным фактам на нарушителей наложены административные штрафы в сумме 104 тысячи рублей. Металлоперерабатывающая компания уже устранила нарушение, приведя производственную площадку в порядок.