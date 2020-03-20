РИАМО – 20 мар. Врачи Московской области подготовили ряд рекомендаций о том, как укрепить здоровье во время изоляции, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

По словам специалистов, двух недель будет достаточным для того, чтобы взять за правило заботу о здоровье.

«Прежде всего, при условии хорошего самочувствия следует включить в распорядок дня физические упражнения. Это необходимо для того, чтобы держать организм в тонусе, улучшать кровообращение», – сказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Московской области Юрий Шалягин.

Он подчеркнул, что в эти дни нужно питаться здоровыми продуктами и отказаться от вредных привычек.

«Если раньше на приготовление еды у вас не хватало времени, то теперь появилась возможность рационально подойти к режиму питания. Например, заменить жареную пищу на вареную или приготовленную на пару. Но главное – исключить употребление алкоголя, поскольку он отрицательно влияет на иммунитет и делает здоровье уязвимым. Кроме того, самоизоляция – прекрасная возможность бросить курить, поскольку курильщики в большей степени подвержены болезням легких и тяжелее их переносят», – отметил Шалягин.

Также врач напомнил о важных мерах профилактики коронавируса – регулярно проветривании помещений и влажной уборке.

С 21 марта школы Московской области переходят на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Работодателям рекомендовали перевести по возможности сотрудников на удаленный режим работы.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в мире насчитывается более 255 тысяч случаев.

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