РИАМО - 20 мар. Комплекс городского хозяйства Москвы из-за новой коронавирусной инфекции перевел часть сотрудников на удаленный режим работы, но при этом специалисты, отвечающие за обеспечение жизнедеятельности города, работают в штатном режиме, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



«В соответствии с указанием мэра Москвы принято решение организовать удаленную работу части управленческого и вспомогательного персонала предприятий и организаций комплекса городского хозяйства», - сказал Бирюков.



Он отметил, что сотрудники, которые отвечают за обеспечение жизнедеятельности города, работают в обычном режиме. Из дома работают те специалисты, которые могут выполнять свои должностные обязанности удаленно, без ущерба качеству работы.



«Но в комплексе есть подразделения, специалисты, которых обязаны круглосуточно быть на посту, например, диспетчерские, аварийные и дежурные службы. Все они продолжают работать в прежнем режиме, качество предоставляемых гражданам услуг остается на самом высоком уровне»,- добавил Бирюков.



Он заявил, что предприятия комплекса прекратили личный прием граждан из-за короновируса, в частности, в нескольких организациях и предприятиях закрыты центры приема граждан, но москвичи могут направлять вопросы и сообщения по электронной почте, а также заявки в круглосуточном режиме принимаются Единой диспетчерской службой.



Кроме того, Бирюков уточнил, что временно приостановлены плановые обходы, например, проверки «Мосгаза» и Мосжилинспекции, но при этом выезды осуществляются по заявкам граждан.

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