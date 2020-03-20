РИАМО - 20 мар. Жителям Московской области рассказали, на каких сайтах можно посмотреть фильмы и сериалы во время изоляции из-за коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы регионального комитета по туризму.

«Некоторое время всем нам придется развлекать себя из дома. Онлайн-кинотеатры подстраиваются под ситуацию и вводят бесплатные подписки», - говорится в сообщении.

Посмотреть российские фильмы и сериалы можно на сайте Мосфильма и портала «Культура».

Многие сервисы ввели бесплатную подписку на время неблагоприятной эпидситуации. Так, Premier работает без промокода. Огромный ассортимент фильмов приготовили портал Kinopoisk по промокоду POKAVSEDOMA и сайт Start по промокоду sidimdoma. Для просмотра фильма на сервисе OKKO нужно написать боту Okkobro в Telegram или в официальную группу «ВКонтакте». Один рубль за подписку на 30 дней просит портал IVI.

В Москве и Московской области школьники с 21 марта переходят на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Работодателям рекомендовали по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в мире насчитывается более 255 тысяч случаев.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>