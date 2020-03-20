РИАМО - 20 мар. Практически одновременно завершили проходку двух перегонных тоннелей: левого перегонного тоннеля к оборотным тупикам за станцией метро «Деловой центр» Калининско-Солнцевской линии и левого перегонного тоннеля к оборотным тупикам за станцией метро «Деловой центр» Большой кольцевой линии, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Протяженность тоннеля за станцией «Деловой центр» Калининско-Солнцевской линии составляет более 1,2 тысячи метров. Также в настоящее время ведется строительство правого перегонного тоннеля на этом участке.

«Тоннелепроходческий комплекс Robbins прошел под землей за станцией «Деловой центр» БКЛ 738 метров. Его после завершения проходки разберут и транспортируют по построенному тоннелю в монтажную камеру. После техобслуживания щит начнет строительство правого перегонного тоннеля к оборотным тупикам за станцией метро «Деловой центр» БКЛ», - говорится в сообщении.

В следующем году планируют завершить проходку перегонных тоннелей на всех участках Большой кольцевой линии метро.

Ранее судья Guinness World Records зафиксировал мировой рекорд по числу одновременно работающих на строительстве метро в Москве тоннелепроходческих щитов.