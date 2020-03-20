РИАМО - 20 мар. В столице в связи со вспышкой новой короновирусной инфекции усилили мероприятия по дезинфекции городских территорий и в жилых объектах, каждый день специалисты проводят дезинфекцию подъездов, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



«Подразделениям комплекса городского хозяйства дано указание усилить мероприятия по дератизации, дезинсекции и дезинфекции городских территорий и находящихся на них жилых объектах, в том числе детских площадок и мест накопления твердых коммунальных отходов», - сказал Бирюков.



По его словам, особое внимание уделяется дезинфекции входных групп, мест общего пользования многоквартирных домов и административных зданий. Несколько раз в день специальным антибактериальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором, обрабатываются ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов. В городе проведена внеочередная дератизация.



«В работе задействованы специалисты районных «Жилищников», «Автомобильных дорог» и управляющих компаний, а также сотрудники ГУП «Московский государственный центр дезинфекции», - подчеркнул Бирюков.



Он отметил, что также дезинфекция проводится во всех клиентских офисах ресурсоснабжающих организаций города. Кроме того, организована ежедневная работа по обеззараживающей обработке мусоровозов перед выходом на рейс.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в мире насчитывается более 250 тысяч случаев.

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