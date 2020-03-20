РИАМО - 20 мар. Следователи начали проверку сообщения о том, что известная ведущая советского телевидения стала жертвой мошенников в Москве, сообщила РИАМО в пятницу старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Сюжет об этом вышел на федеральном канале. Все началось с того, что женщина решила поменять двери, но заказ доставили не в полном объеме, установку провели также некачественно, и за это пришлось доплатить.

«В связи с этим женщина обратилась за помощью к юристам, которые обещали помочь, но при этом ей пришлось снова заплатить. Юрист составил ряд жалоб фирме, никакого результата не последовало, но ведущей сообщили, что придется снова заплатить», - сказала Иванова.

Следователи проверят все изложенные в сюжете факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.