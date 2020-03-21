РИАМО - 21 мар. С субботы и до конца выходных закрыты восточный вестибюль станции метро «Текстильщики» и вестибюль станции «Площадь Ильича», сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«В эти и следующие выходные закроем восточный вестибюль станции «Текстильщики» (выходы 1–4). Для входа и выхода пользуйтесь западным вестибюлем», - говорится в сообщении.

На станции «Площадь Ильича» вестибюль закроют только на эти выходные. Ограничения связаны с проведением ремонта. Для входа и выхода пассажирам предлагают пользоваться станцией «Римская» Люблинско-Дмитровской линии.

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров помогут сориентироваться на месте.