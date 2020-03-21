РИАМО - 21 мар. Учреждения среднего профессионального образования, а также общеобразовательные и спортивные школы в Москве закрываются с субботы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Рекомендовать федеральным органам власти и органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителей профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, обеспечить принятие <…> решений о временном приостановлении с 21 марта по 12 апреля 2020 года включительно посещения обучающимися указанных организаций», — говорится в документе.

Родителям школьникам же разрешается оставлять школьников дома для дистанционного обучения. С субботы государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования закрыты. При этом по запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с первого по четвертый класс. Школы также будут закрыты до 12 апреля.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в мире насчитывается более 250 тысяч случаев.

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