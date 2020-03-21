РИАМО - 21 мар. С субботы колледжи и вузы Подмосковья, которые подведомственны региональному министерству образования, закрываются для очного посещения и переходят на дистанционное обучение, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Так, будут закрыты Московский государственный областной университет, университет «Дубна», Технологический университет, Академия социального управления, Коломенский и Орехово-Зуевский университеты, а также региональные колледжи. Полный список можно найти сайте student.mosreg.ru. Образовательные учреждения будут вести дистанционное обучение до 12 апреля

«Для студентов колледжей будет организовано дистанционное обучение на платформе «Цифровой колледж Подмосковья», - говорится в сообщении.

Обучение студентов вузов организуют на собственных образовательных платформах образовательных учреждений.

Платформу «Цифровой колледж Подмосковья» также будут использовать в других регионах. Так, к ней в скором времени присоединится Санкт-Петербург.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в мире насчитывается более 250 тысяч случаев.

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