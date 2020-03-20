РИАМО - 20 мар. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что следит за ситуацией с брошенным ребенком в Серпухове, аппарат детского омбудсмена также связался с уполномоченным в Магадане по этой ситуации, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье.

Ранее двухлетнего малыша с лежавшей на полу запиской: «Отвезите, пожалуйста, ребенка в полицию или детский дом» нашли в квартире в Серпухове. Мать и отец бросили ребенка одного, так как у них не было средств к существованию.

«Предположительно, родители ребенка и сам малыш прописаны в Магадане, в Серпухове мать снимала квартиру. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Малыш находится в больнице, где проходит медицинское обследование», - сказала Мишонова.

По ее словам, предположительно, мать оставила ребенка со своим сожителем.

«Мы следим за ситуацией. Уже связались с коллегой - уполномоченным в Магадане, попросили оказать содействие в разрешении ситуации», - добавила Мишонова.