Эпидемия коронавируса не утихает, офисные работники переходят на «удаленку», а в магазинах запасливые граждане сметают все с полок. Но отчаиваться не стоит, ведь всегда найдутся предприимчивые соотечественники, которые продадут вам все необходимое от дефицитной гречки до туалетной бумаги. Корреспондент РИАМО узнала, сколько стоит последний рулон бумаги в мире и что входит в набор на случай апокалипсиса.

Продуктовые наборы

скриншот с сайта Avito скриншот с сайта Avito скриншот с сайта Avito 1 из 3

Что делать, если в магазине на районе все раскупили? Конечно, идти на «Авито» – заботливые продавцы уже подготовили наборы «для выживания в апокалипсисе». Греча, рис, сахар, подсолнечное масло и тушенка – голодными на самоизоляции вы точно не останетесь. Цена наборов колеблется от 2 500 до 4 000 рублей.

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Санитайзеры

скриншот с сайта Avito скриншот с сайта Avito 1 из 2

У тех, кому не повезло с «удаленкой», ежедневные поездки в общественном транспорте наверняка вызывают непреодолимое желание протереть руки антисептиком. Всего за 200-250 рублей их все еще можно купить на «Авито». Продавцы предупреждают: «Осталось немного!».

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Влажные салфетки

скриншот с сайта Avito скриншот с сайта Avito 1 из 2

Любители дезинфицировать все поверхности, до которых дотянутся, могут спать спокойно – влажные салфетки тоже есть в запасе у некоторых продавцов. Купить их можно по цене от 55 рублей за упаковку.

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Гречка

скриншот с сайта Avito скриншот с сайта Avito скриншот с сайта Avito 1 из 3

Гречка в очередной раз подтвердила свое звание королевы русских круп – теперь, она и правда на вес золота. Но на «Авито» любимую кашу все еще можно купить по цене от 70 до 200 рублей за килограмм. Есть даже доставка на дом. Продавцы настроены не очень оптимистично – предлагают «отправлять по 100-200 килограмм из Грузии, пока она там есть».

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Туалетная бумага

скриншот с сайта Avito скриншот с сайта Avito скриншот с сайта Avito скриншот с сайта Avito 1 из 4

Активнее всего продают такое важное средство гигиены, как туалетная бумага. За «последний рулон в мире» придется отдать как минимум 100 рублей, а как максимум –квартиру в пределах Садового кольца. Продавцы отмечают, что «в условиях дефицита торг не совсем уместен».

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Все самое дефицитное сразу

скриншот с сайта Avito

Продавец Дарья решила удовлетворить сразу все сокровенные желания покупателей. В наличии есть туалетная бумага, маски, антисептик и даже крупа. За скромную цену всего в 4 000 рублей можно порадовать себя и своих близких.