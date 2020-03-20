РИАМО - 20 мар. Капитальный ремонт осуществят в культурно-досуговом центре в Клину в рамках нацпроекта «Культура», запущен электронный аукцион, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Центр располагается по адресу: Московская область, город Клин, улица Сестрорецкая, дом 43е.

«Мы опубликовали закупку на капитальный ремонт и техническое переоснащение культурно-досугового центра в Клину – филиала МБУК «Централизованная клубная система», – сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о проведении электронного аукциона на капремонт и техническое переоснащение центра находится в Единой информационной системе закупок. Ремонт объекта осуществляется в рамках национального проекта «Культура Подмосковья», финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Клин.

Завершить ремонт и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.