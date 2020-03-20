РИАМО – 20 мар. В депо поезда Московских центральных диаметров круглосуточно дезинфицируют, чтобы не допустить распространение коронавируса, станции МЦД обрабатывают три раза в день, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Безопасность пассажиров – наша главная задача. В депо «Нахабино» и «Аэроэкспресс» в круглосуточном режиме проходит дезинфекция электропоездов Московских центральных диаметров, включая составы «Иволга» и ЭП2Д», – отмечается в материале.

Работы по дезинфекции выполняют 130 сотрудников, поезда моют и внутри, и снаружи, производится замена фильтров.

На конечных станциях проводится уборка составов, тщательно протираются поверхности, с которыми контактируют пассажиры. Для дезинфекции используются специальные средства, которые рекомендовал Роспотребнадзор, они не содержат хлора и не имеют запаха.

На станциях обработка проводится три раза в день. Кассирам-контролерам выдали антисептики и латексные перчатки, которых специально закупили 11 тысяч пар.

ЦППК просит пассажиров не пользоваться наличными, а оплачивать проезд бесконтактными способами в кассах и автоматах. Кроме того, билеты можно приобрести в приложении компании, где принимают оплату не только картой, но и с помощью сервисов Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay.

Кроме того, пассажирам не рекомендуется пользоваться транспортом в часы пик без особой необходимости.

На сегодняшний день в мире уже выявлено около 255 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 10 тысяч заболевших, выздоровели более 87 тысяч пациентов.

В России зафиксировано 253 случая заражения.

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