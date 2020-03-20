РИАМО - 20 мар. Из-за распространения коронавируса в подмосковных органах ЗАГС приостановили проведение торжественных мероприятий по имянаречению и чествование юбиляров семейной жизни, торжества можно будет провести в другое время, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«Просим по возможности уменьшить количество гостей при государственной регистрации брака. Если вы еще не определились с датой свадьбы – рекомендуем подать заявление на заключение брака на более позднюю дату», - добавляется в материале.

Также жителям Подмосковья посоветовали не приходить за госуслугами в сами ЗАГСы, а воспользоваться возможностями портала gosuslugi.ru. В электронном виде можно подать заявление на регистрацию рождения или смерти, заключение или расторжение брака, установление отцовства, усыновление (удочерение).

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