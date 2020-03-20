РИАМО - 20 мар. Доследственную проверку назначили после гибели 40-летнего уроженца Уфы на станции Вешняки Казанского направления Московской железной дороги, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел поздно вечером 19 марта. Мужчина погиб, пытаясь перейти железнодорожные пути в не предназначенном для этого месте.

«От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.