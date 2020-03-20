РИАМО - 20 мар. Следователи инициировали проведение доследственной проверки по информации о незаконной свалке в Долгопрудном, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Сюжет о свалке площадью около 250 квадратных метров вышел в эфире одного из федеральных каналов.

«Строительные и бытовые отходы образовались рядом с детской площадкой и водоемом, который сообщается с каналом имени Москвы. По словам местных жителей, ранее на данном муниципальном участке земли ими была высажена кленовая аллея, а когда земля была передана в аренду предпринимателю, деревья были уничтожены», - говорится в сообщении.

В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете.