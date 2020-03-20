РИАМО - 20 мар. Два дома в ЖК «Опалиха О3» в городском округе Красногорск получили разрешение на ввод в эксплуатацию, строительство велось в течение последних пяти лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области

Застройщиком является фонд «Специальные проекты фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства».

«19 марта министерство жилищной политики выдало разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов №16, 18 ЖК «Опалиха О3». Права обеспечены 587 гражданам ЖК «Опалиха О3», — рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Строительство домов ЖК «Опалиха О3» ГК «Урбан групп» началось в 2015 году. В июле 2018 года арбитражный суд Московской области признал банкротом застройщика ООО «Хайгейт» (ГК «Урбан групп»).

В сентябре 2018 года утвердили план мероприятий по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства в многоквартирных домах ГК «Урбан групп». Далее Фонд защиты прав граждан разработал график завершения строительства объектов, куда входил и ЖК «Опалиха О3».