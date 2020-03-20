РИАМО - 20 мар. Первый в текущем году лесной пожар потушили сотрудники станции «Ямкино» на территории лесного фонда в Богородском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«19 марта сотрудники лесопожарной станции «Ямкино» под руководством директора Ногинского филиала «Центрлесхоза» Сергея Дроненко потушили первый в этом году пожар на территории лесного фонда Подмосковья», – говорится в сообщении.

Пожар произошел в 10 квартале Кудиновского участкового лесничества Ногинского лесничества. На месте работали 10 человек личного состава и три пожарных автомобиля АЦ-3.40.