РИАМО - 20 мар. Из-за распространения коронавируса «Мособлэнерго» приостанавливает работу всех центров обслуживания клиентов, решение принято на основе письма Роспотребнадзора и постановления губернатора, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлэнерго».

«Обмен документов от заявителей будет осуществляться в электронном виде посредством «Портала Потребителя», электронных адресов или «Почты России», — отмечается в материале.

Телефоны для обслуживания клиентов: 8-495-308-82-11, 8-495-308-82-11, добавочные 127, 138 – для Балашихи; 8-495-541-46-00 – для Видного; 8-496-362-14-63 – для Волоколамска; 8-496-794-30-32, добавочный 159 – для Домодедова; 8-496-212-34-53 – для Дубны; 8-496-404-55-02, 8-496-404-50-70 – для Егорьевска; 8-495-597-15-44, добавочный 106 – для Звенигорода; 8-496-536-05-32 – для Ивантеевки; 8-495-994-57-39, добавочные 203, 223 – для Истры.

Также с вопросами можно обратиться по номерам: 8-496-242-56-53 – в Клину; 8-985-343-06-53 – в Коломне; 8-495-562-85-07 – в Красногорске; 8-496-569-50-56 – в Лосино-Петровском; 8-499-705-90-20 добавочные 160, 161 – в Люберцах; 8-495-586-81-55 – в Мытищах; 8-496-343-15-99 – в Наро-Фоминске; 8-495-597-38-53 – в Одинцове; 8-496-702-10-56 – в Озерах.

Для города Павловский Посад действует номер: 8-496-435-93-45, добавочный 109, а для Подольска – 8-496-755-52-50.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в мире насчитывается более 246 тысяч случаев.

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