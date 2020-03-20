РИАМО - 20 мар. В рамках целевой программы расселили многоквартирный жилой дом на Волоколамском шоссе в Клину, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В Подмосковье продолжается работа по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий.

«Двухэтажный многоквартирный дом 1948 года постройки был признан аварийным, подлежащим сносу и включен в перечень объектов для ликвидации. Была проведена работа по расселению порядка 25 человек», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что в феврале этого года произведен снос аварийного здания общей площадью более 600 квадратных метров.

По его словам, на территории снесенного здания в течение текущего года планируется установить памятник знаменитому земляку Арсению Звереву, занимавшему должность народного комиссара, министра финансов СССР с 1938-1960 годы. Территория вокруг мемориала также планируется к благоустройству.

За два года на территории городского округа Клин было выявлено 49 объектов незавершенного строительства, из них 25 самовольных объектов. Уже снесено и приведено в соответствие 35 объектов, что составляет более 71% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.