РИАМО - 20 мар. График движения аэроэкспрессов шереметьевского направления изменится на участке Белорусский вокзал – Одинцово в марте и апреле, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

Такая мера связана с проведением плановых работ на железной дороге.

«В ночь с 21 на 22 марта аэроэкспрессы отправлением с Белорусского вокзала в сторону Одинцова в период с 20:08 до 6:08 включительно, а также из Одинцова в период с 23:56 до 4:56 проследуют платформы Немчиновка, Баковка, Сетунь без остановок»,- говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь на 22 марта отменят поезд, следовавший с Белорусского вокзала до Одинцова в 22:08, а также отправляющийся из Одинцова на Белорусский вокзал в 22:56. В связи с этим поезд отправлением в 21:15 из Шереметьева будет следовать только до Белорусского вокзала, а поезд отправлением в 23:35 до Шереметьева будет следовать только от Белорусского вокзала.

Также в течение месяца каждую ночь (с 27 марта по 28 апреля) будет отменен поезд по маршруту Белорусский вокзал – Одинцово в 1:08, а также будут отменены поезда по маршруту Одинцово – Белорусский вокзал с отправлением в 0:56 и 4:56.

В компании призывают пассажиров предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы «Аэроэкспресса».