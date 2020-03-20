РИАМО – 20 мар. Сотрудники столичной подземки проведут усиленную дезинфекцию закрытых станций Некрасовской линии – «Некрасовки», «Лухмановской», «Улицы Дмитриевского» и «Косина», говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Эти станции будут закрыты с 21:00 пятницы в связи с подключением шести новых станций к инфраструктуре метрополитена. Свою работу Некрасовская линия возобновит 24 марта в 5:30 утра.

«Работники промоют стены лестничных сходов и подуличных переходов, очистят дренажные решетки, проведут влажную уборку и дезинфекцию дверей, кассовых окон. Также будут промыты стены и полы в вестибюлях и на платформах, балюстрады и поручни эскалаторов. Специалисты отмоют станционное оборудование и облицовку в пассажирской зоне», – говорится в сообщении.

Таким образом, очистят почти 15 тысяч квадратных метров различных поверхностей. При уборке будут использованы специальные дезинфицирующие средства.

Открытие второй очереди Некрасовской линии поможет ощутимо разгрузить юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской линии метро.