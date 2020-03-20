РИАМО - 20 мар. Компания «Рота-Агро» в Наро-Фоминском городском округе приступила монтажу климатических камер для созревания сыра с голубой плесенью из овечьего молока, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В настоящее время устанавливаются и подключаются холодильное оборудование и увлажнители воздуха, которые создадут микроклимат гротов. Производители собираются строго придерживаться оригинального рецепта знаменитого рокфора. Климатические режимы, которые предусмотрены в камерах, соответствуют влажности до 98% и температуре от 1 до 8 градусов.

«Этот процесс созревания придает сыру неповторимый вкус и аромат. Всего на производстве предусмотрено пять камер созревания для всех технологических процессов изготовления сыра – от посолки до хранения готового продукта. Максимальная загрузка составит пять тонн. В месяц планируется производить порядка одной тонны сыра», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Технологию производства этого сыра подмосковные специалисты разработали вместе с французскими мастерами. Сыр будут изготавливать только из отборного молока овец лакон.

Агрохолдинг «Рота-Агро» является владельцем самого большого в России поголовья этой специализированной молочной породы овец. На ферме компании содержится около 700 лаконов. Объем производства овечьего молока доходит до 10 тонн в месяц.