РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мар. Московский государственный открытый университет (МГОУ), расположенный в городском округе Мытищи, в субботу переходит на дистанционное обучение, оно продлится по 12 апреля, сообщается в Instagram-аккаунте университета.

МГОУ переходит на дистанционное обучение в соответствии с постановлением губернатора Московской области от 19 марта 2020 №133-ПГ.

«Это значит, что с 21 марта по 12 апреля 2020 года включительно посещение университета обучающимися приостановлено. Напоминаем, что это не каникулы, а продолжение учебы! Только занятия будут проходить в дистанционном формате - для этого есть все необходимые ресурсы и сервисы», - говорится в сообщении.