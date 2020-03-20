РИАМО - 20 мар. В поездах Московских центральных диаметров запустили аудиоинформирование пассажиров о коронавирусе, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Каждые 20 минут в поездах МЦД звучат информационные аудиосообщения о профилактике распространения коронавируса. Из них пассажиры узнают о симптомах инфекции и о том, куда обратиться, если во время поездки стало плохо», – говорится в материале.

Для профилактики распространения коронавируса на всех станциях МЦД проводятся влажная уборка и дезинфекция со специальными средствами. Вагоны поезда ежедневно дезинфицируются антибактериальными средствами, которые рекомендовал Роспотребнадзор. Они не содержат хлора и не имеют специфического запаха.

Вспышка коронавируса Covid-2019 началась в китайском города Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру.

На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 254 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 10 тысяч заболевших, выздоровели более 87 тысяч пациентов.

В России зафиксировано 253 случая заражения.

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