РИАМО - 20 мар. Актриса Надежда Михалкова назвала свой развод с режиссером Резо Гигинеишвили нелегким, но призналась, что сделала все, чтобы дети одинаково относились и к маме, и к папе, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Я сделала все, что возможно, со своими принципами, амбициями, мыслями, комплексами. Я скатала это в большой шар, кинула его и, сжав зубы, набралась терпения. Это всегда нелегко, как бы люди ни разводились», - сказала Михалкова в YouTube-программе «Еще не Познер».

Кроме того, Михалкова опровергла слухи о том, что увела Гигинеишвили из семьи.

Актриса добавила, что сложно переживала беременность и роды, а также страдала от послеродовой депрессии.

Михалкова и Гигинеишвили прожили в браке с 2010 по 2017 год, за это время у них родились двое детей. Сейчас дочери бывших супругов восемь лет, сыну – шесть.