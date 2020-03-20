РИАМО - 20 мар. На фоне угрозы распространения коронавируса интернет-магазин «Цветочный ряд» осуществляет доставку бесконтактным методом, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«С 20 марта 2020 года интернет-магазин «Цветочный ряд» осуществляет бесконтактную доставку цветов. Воспользуйтесь всеми преимуществами онлайн-сервиса и современными способами профилактики», - говорится в сообщении.Также во всех магазинах сети усилены меры дезинфекции.

Заказать букет можно по ссылке - https://tsvet-ryad.ru/.

«Цветочный ряд» — торговая сеть и интернет-магазин цветов, осуществляющий доставку в Московском регионе.