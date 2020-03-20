РИАМО - 20 мар. На некоторых участках московских дорог временно изменится схема движения, ограничения коснутся восьми административных округов Москвы, в некоторых местах ликвидируют парковочное пространство, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В Центральном административном округе до 20 апреля на улице Плющиха от проезда Девичьего Поля до 1-го Вражского переулка ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях. Аналогично до 25 апреля вводят ограничения в Рязанском проезде в районе Казанского вокзала.

«С 00:01 21 марта до 23:59 15 апреля в Сытинском переулке от Тверского бульвара до Большой Бронной улицы будет недоступна одна полоса, при этом ликвидируют парковочное пространство. Организуют одностороннее движение в сторону Тверского бульвара», – говорится в сообщении.

До 15 апреля ограничено движение в Нащокинском переулке на участке от переулка Сивцев Вражек до дома 6 в Большом Афанасьевском переулке. Изменения связаны с проведением работ на инженерных сетях.

По причине строительства метро до 15 июня круглосуточно ограничат движение по Гольяновской улице от Семеновской набережной до дома 2, строение 1, на Гольяновской улице. С 31 марта по 15 мая круглосуточно ограничат движение на пересечении Семеновской набережной и Гольяновской улицы. С 20 мая до 15 августа ограничат движение на Семеновской набережной от спортивной площадки до дома 3, строение 13.

В Северном административном округе на улице Врубеля в районе дома 4, строения 1, в связи с прокладкой инженерных коммуникаций ограничат движение по одной полосе до 24 марта и с 8 по 14 апреля, также здесь временно ликвидируют парковочное пространство.

В Северо-Западном административном округе из-за проведения аварийных работ до 15 августа ограничено движение на Шелепихинской набережной от дома 8, строения 1, до дома 10.

В Северо-Восточном административном округе до 27 апреля ограничено движение на улице Молодцова в районе дома 34, корпусов 1 и 2, в Ясном проезде. По 15 апреля ограничено движение по 3-й Мытищинской улице от дома 14, строения 1, до дома 14, строения 3, на Новоалексеевской улице.

На западе Москвы до 15 апреля ограничено движение на улице Семена Тян-Шанского, также частично ограничили движение на улице Михаила Певцова.

На юге Москвы до 31 марта ограничения вводятся на Котляковской улице, до 22 марта - в 1-м Котляковском переулке, с 22 марта по 9 апреля — также в 1-м Котляковском переулке, с 1 по 10 июня — снова на Котляковской улице.

На юго-востоке из-за ремонтных работ до 15 апреля ограничено движение во 2-м Крутицком переулке.

На юго-западе с 1 апреля по 30 мая круглосуточно будет ограничено движение на участке от дома 33, корпуса 1, до дома 37, корпуса 1, на Каховской улице.