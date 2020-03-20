РИАМО – 20 мар. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах семьям пособий на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщает радио Sputnik.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

«Подчеркивается, что получать пособия на каждого ребенка будут семьи с доходом ниже прожиточного минимума, кроме того, все региональные выплаты сохранятся», - говорится в сообщении.

Размер пособий составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Ранее Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала, которая теперь действует до конца 2026 года и подразумевает ежегодную индексацию выплат.