РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 20 мар. Библиотека подмосковных Котельников прекращает свою работу с 21 марта по 12 апреля из-за риска распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«С 21 марта по 12 апреля библиотека Котельников перестает принимать посетителей. Библиотека будет работать в новом формате – онлайн и никого не оставит без мероприятий и рассказов о мире литературы. В целях безопасности прекращаются прием и выдача книг – все сроки сдачи автоматически продляются. Все мероприятия переносятся на более поздний срок или в режим онлайн», – говорится в сообщении.

Приостановлены акции «ПроГероя» и «Читающий транспорт», приостановлен сбор работ для участия в библиотечном конкурсе «Портрет нашего города».

Библиотека будет продолжать деятельность в социальных сетях и уже готовит серию событий для дистанционного участия: видеозаписи мастер-классов по рисованию и декоративно-прикладному творчеству; чтения отрывков из популярных книг; ежедневные подборки литературы; ежедневные посты с интересными фактами обо всем на свете, а также многое другое.