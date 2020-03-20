РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 мар. По поручению главы городского округа Котельники нуждающимся вручили продовольственные наборы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В пятницу по поручению главы Котельников Андрея Булгакова совет депутатов города и отдел социальной защиты организовали обеспечение продовольственными наборами нуждающихся жителей города с целью поддержки их в трудную минуту», - говорится в сообщении.

Наборы вручили руководитель Котельниковского отделения «Молодой Гвардии» Никита Сафонов и член организации Маргарита Морозова.