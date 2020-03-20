РИАМО - 20 мар. В случае резкого увеличения числа заразившихся коронавирусом в Москве городские больницы готовы сразу переключиться на лечение инфекционных больных, сообщил главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Мы к этому (резкому росту числа заразившихся - ред.) готовимся. <...> К перепрофилизации стационаров готова полностью 52-я больница, которую дополнительно насытили аппаратами искусственной вентиляции легких. К этому готова 68-я больница. <...> К этому готов опыт Коммунарки, которая профилизировалась за 10 часов», - сказал Проценко в фильме телеканала RT «Эпидемия».

По его словам, в настоящее время в Москве уже отработана поведенческо-медицинская модель, которая позволяет оперативно реагировать на новые вызовы.

«Есть обученная мультидисциплинарная бригада, которая уже прошла тренинг, как это делается», - добавил главврач.

Москвичам Проценко порекомендовал не паниковать, следовать инструкциям, которые дают специалисты министерства здравоохранения, а также обязательно беречь пожилых людей.

Распространение нового коронавируса началось из китайского города Ухань в декабре прошлого года. Сейчас в мире насчитывается более 254 тысяч заболевших. В России на данный момент зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции.

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