РИАМО – 20 мар. Сотрудники федерального научно-клинического центра физико-химической медицины (ФМБА) России разработали сверхчувствительные тесты на коронавирус, которые сообщают результат исследования уже через полтора часа, пишет Газета.Ru.

«На следующей неделе систему отправят на государственную регистрацию. Также готовится площадка, где будут производить тесты», - говорится в сообщении.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в мире насчитывается более 250 тысяч случаев заражения.

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